Düğün merasiminde dondurma kesen Kahramanmaraşlı damat, izleyicilere şov yaptı.

Kahramanmaraşlı Yakup Ceren, hayatını Ayşen Tuana Ceren ile birleştirerek dünyaevine girdi.

Çiftin düzenlediği düğün töreninde davetliler sürprizle karşılaştı.

Dondurmacı damat, salona getirilen 70 kilogramlık dondurmayı önce baltayla kesti, daha sonra kestiği dondurmayı geline ikram etti.

"DONDURMAYI BALTAYLA KESTİK"

Düğününde pasta yerine dondurma kesmek istediklerini söyleyen damat Yakup Ceren, "Dondurmacıyım ve herkese yapıyorduk bu kez de dedik ki kendimize yapalım. Kendimize yaptık çok güzel oldu. Düğün Kahramanmaraş’ta olunca biz de gelen dondurmayı baltayla kestik, gerisini de arkadaşlarımız davetlilere dağıttı. Ortalama 70 kilogram dondurma dağıtıldı. Pasta klasik oldu, dondurma dururken pasta kesmek olmaz dedik." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta dondurmadan düğün pastası yapıldı VİDEO







"ÇOK GÜZEL OLDU"

Kayserili gelin Ayşen Tuana Ceren ise, "Pastalar sürekli klasik olduğundan dolayı böyle bir şey yapmak istedik. Ben de Kayserili olduğum için pek görmediğimizden dolayı benim akrabalarım da tanıklık etti çok da güzel oldu." dedi.