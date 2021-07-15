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- Kahramanmaraş’ta düğün yolunda kaza: 2 ölü
Kahramanmaraş’ta düğün yolunda kaza: 2 ölü
- İHA
- 15.07.2021 - 15:35
Kocakaya ailesi yakınlarının düğününe gitmek için 23 EH 542 plakalı otomobil ile yola çıktı.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi Güllük Mezrası’na gelindiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma uçtu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Uçurumdaki otomobile güçlükle ulaşan 112 acil servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali (62) ve Havva Kocakaya’nın (66) olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Otomobilde bulunan İbrahim Ünsal ve Mustafa Kocaya'nın (64) ise ağır yaralandığı belirlendi.
YARALILAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARILDI
Yaralılar sağlık ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı.
Dik yamaçtan yol kenarına taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Kazada yaşamını yitiren Ali ve Havva Kocakaya’nın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.
Cenazeler ise, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.