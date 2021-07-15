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    Kahramanmaraş’ta düğün yolunda kaza: 2 ölü

    Düğüne giden 4 kişiyi taşıyan otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 15:35
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    Kahramanmaraş’ta düğün yolunda kaza: 2 ölü

    Kocakaya ailesi yakınlarının düğününe gitmek için 23 EH 542 plakalı otomobil ile yola çıktı.

    Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi Güllük Mezrası’na gelindiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma uçtu.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

    2 KİŞİ CAN VERDİ

    Uçurumdaki otomobile güçlükle ulaşan 112 acil servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali (62) ve Havva Kocakaya’nın (66) olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

    Otomobilde bulunan İbrahim Ünsal ve Mustafa Kocaya'nın (64) ise ağır yaralandığı belirlendi.

    Kahramanmaraş’ta düğün yolunda kaza: 2 ölü #1

    YARALILAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARILDI

    Yaralılar sağlık ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı.

    Dik yamaçtan yol kenarına taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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    OTOPSİ YAPILACAK

    Kazada yaşamını yitiren Ali ve Havva Kocakaya’nın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

    Cenazeler ise, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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