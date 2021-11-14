Ağcalı Mahallesi’ndeki bir düğünde, halay çekme tartışmasında gelinin yakınlarından İbrahim K. ile Fatih K., bindikleri otomobili davetlilerin üzerine sürdü. Olayda 7 kişi yaralandı.

Kahramanmara’ta, akşam saatlerinde, Ağcalı Mahallesi'ndeki bir düğünde halay çekme tartışmasında gelin ve damadın yakınları birbirine girdi.

Çıkan kavgaya karışan gelinin yakını İbrahim K. (28) ile Fatih K. (30) dışarı çıkıp otomobile bindi.

İbrahim K.’nin kullandığı otomobil, hafif ticari araca çarpıp davetlileri ezdi.

UÇURUMA YUVARLANDI

Otomobilin çarptığı 5 kişi yaralanırken, refüje geçen otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ile Fatih K. yaralandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

7 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, düğünde salonun önünden ayrılmadan otomobil önce park halindeki hafif ticari araca sonra da davetlilerin üzerine ilerliyor. Ayrıca yine görüntülerde; otomobilin çarptığı kişilerin etrafa savrulması, diğer davetlileri aracı durdurmak için peşinden koşması ve refüjü geçtikten sonra otomobil uçuruma yuvarlanması yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta, düğündeki kavgada otomobili davetlilerin üzerine sürdü ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile Fatih K. ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından ambulanslara alınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kısa sürede polis tarafından yakalanan İbrahim K. ile Fatih K. de tedavileri sonrası gözaltına alındı.