- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı
Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı
Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren M.H., görevlilerin dikkati ile yakalandı. M.H. ve M.H.’ye yardımcı oldukları belirlenen N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. de gözaltına alındı.
- 12.04.2022 - 14:23
- Güncelleme : 12.04.2022 - 14:33
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Suzan ve Abdul Hekim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan ehliyet sınavındaki görevliler, M.H. isimli şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelendi.
M.H.’nin üzerini arayan görevliler, şahsın üzerinde kopya düzeneği bulunduğunu tespit etti.
Ses ve görüntü düzeneği bulundu
İHA’nın haberine göre, yapılan aramada sürücü adayının üzerinde ses ve görüntü düzeneği bulundu.
İhbar üzerine olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri geldi.
Yardım eden şüpheliler de yakalandı
Çevrede araştırma yapan ekipler, M.H.’ye yardım eden şahısları da eş zamanlı olarak kopya düzenekleri ile yakalandı.
Şüpheliler M.H., N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.