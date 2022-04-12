Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı

Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren M.H., görevlilerin dikkati ile yakalandı. M.H. ve M.H.’ye yardımcı oldukları belirlenen N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. de gözaltına alındı.