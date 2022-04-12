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    Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı

    Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren M.H., görevlilerin dikkati ile yakalandı. M.H. ve M.H.’ye yardımcı oldukları belirlenen N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. de gözaltına alındı.
    • 12.04.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:33
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    Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı

    Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Suzan ve Abdul Hekim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan ehliyet sınavındaki görevliler, M.H. isimli şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelendi.

    M.H.’nin üzerini arayan görevliler, şahsın üzerinde kopya düzeneği bulunduğunu tespit etti.

    Ses ve görüntü düzeneği bulundu

    İHA’nın haberine göre, yapılan aramada sürücü adayının üzerinde ses ve görüntü düzeneği bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri geldi.

    Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı #1

    Yardım eden şüpheliler de yakalandı

    Çevrede araştırma yapan ekipler, M.H.’ye yardım eden şahısları da eş zamanlı olarak kopya düzenekleri ile yakalandı.

    Şüpheliler M.H., N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta ehliyet sınavındaki kopyacılar, düzenekleri ile yakalandı #2


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