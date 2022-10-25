Petrol
90.94
-0.30%
Euro
18.3703
0.21%
Dolar
18.6082
0.14%
Altın
985.27
-0.11%
Borsa
4009
0.79%
Bitcoin
363.241
-0.48%
BTXN Coin
10.58
3.21%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü 7 kişiyi yaraladı

    Afşin'de ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü, yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 25.10.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü 7 kişiyi yaraladı

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil sürücü dehşet saçtı.

    Sabah saatlerinde 29 yaşındaki Erol G.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı.

    Kazada sürücü Erol G. ile yanındaki Derman Ş., Engin Ç., Duygu G., Zeliha G., Yiğit G. ve Mutlu G. yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Kahramanmaraş ta ehliyetsiz sürücü 7 kişiyi yaraladı #1

    Alkollü olduğu tespit edildi

    DHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araç sürücüsü Erol G.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Kahramanmaraş ta ehliyetsiz sürücü 7 kişiyi yaraladı #2


    Bursa'da alacak verecek meselesinde kan aktı
    3. Sayfa

    Bursa'da alacak verecek meselesinde kan aktı

    Ünal Aysal: Galatasaray'ın rahatsızlığı son derece normal
    Futbol

    Ünal Aysal: Galatasaray'ın rahatsızlığı son derece normal

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir