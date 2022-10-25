Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü 7 kişiyi yaraladı

Afşin'de ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü, yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil sürücü dehşet saçtı.

Sabah saatlerinde 29 yaşındaki Erol G.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı.

Kazada sürücü Erol G. ile yanındaki Derman Ş., Engin Ç., Duygu G., Zeliha G., Yiğit G. ve Mutlu G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Alkollü olduğu tespit edildi

DHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araç sürücüsü Erol G.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi.