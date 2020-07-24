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    Kahramanmaraş'ta elektrik çarpan genç hayatını kaybetti

    Çağlayancerit ilçesinde elektrik akımına kapılan bir genç yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 03:00
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    Kahramanmaraş'ta elektrik çarpan genç hayatını kaybetti

    Kahramanmaraşîn Çağlayancerit ilçesi Akdere Mahallesinde meydana gelen olayda, bahçedeki ağaç dallarını kesmek isteyen Akif Çağlar (18), dallarla birlikte elektrik kablosuna temas etti.

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTAILAMADI

    Akıma kapılan genç, olduğu yere düşerken sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş'ta elektrik çarpan genç hayatını kaybetti #1

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