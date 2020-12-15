Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence uyguladı

Elbistan ilçesinde bir kişi bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Çevirme Mahallesi Horhor mezrasında Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi.

ELİNDEKİ SOPAYLA DEFALARCA VURDU

Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu.

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KAHKAHA ATARAK VİDEO ÇEKTİ

Bu sırada bir başka kişi yaşananlar kahkahalara boğularak cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.



