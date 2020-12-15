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    Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence uyguladı

    Elbistan ilçesinde bir kişi bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 01:17
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 01:18
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    Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence uyguladı

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Çevirme Mahallesi Horhor mezrasında Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi.

    ELİNDEKİ SOPAYLA DEFALARCA VURDU

    Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu.

    Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence uyguladı İZLE


    KAHKAHA ATARAK VİDEO ÇEKTİ

    Bu sırada bir başka kişi yaşananlar kahkahalara boğularak cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

    Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.

    Kahramanmaraş ta eşeğe işkence uyguladı #1

    Kahramanmaraş ta eşeğe işkence uyguladı #2

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