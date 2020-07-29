Kahramanmaraş'ta eşinin eski erkek arkadaşını vurdu

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polis tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Abdulhamithan Mahallesi'nde Selahattin A. (32), Ayşenur A. (28) ve Mehmet Ç. (42) ile evde bir araya geldi.

Bir süre sonra 3 kişi arasında tartışma çıktı.

EVDE KAVGA ÇIKTI, SİLAHLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin A., Mehmet Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

“NEFES ALAMIYORUM POLİS YOK MU ?”

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç., kapının önüne çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mehmet Ç., silah sesi üzerine evden çıkan apartman sakinlerinden, “Ağabey nefes alamıyorum. Polis yok mu?” diyerek yardım istedi.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ç., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ZANLI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Selahattin A.'yı, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ayşenur A.'nın evlenmeden önce Mehmet Ç. ile arkadaş olduğu ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.