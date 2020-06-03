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- Kahramanmaraş'ta, eski sevgilisine kezzapla saldırdı
Kahramanmaraş'ta, eski sevgilisine kezzapla saldırdı
Çalıştığı iş yerine gelerek eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- DHA
- 03.06.2020 - 13:58
Kahramanmaraş'ın Milli Egemenlik Caddesi'nde iş yeri bulunan G.K., eski kız arkadaşı F.Ö. tarafından kezzaplı saldırıya uğradı.
YÜZÜNE KEZZAP ATTI, GÖZALTINA ALINDI
İş yerine gelen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yanında getirdiği kezzabı, G.K.'nin yüzüne attı.
Yaralanan G.K., yaşanan olayın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan kadın da gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.