Kahramanmaraş’ta fırtına dün akşam saatlerinde etkisini artırırken, bir binadan sıva parçasının düşmesi nedeniyle park halindeki otomobilin arka camı patladı. Bazı iş yerlerinin ise tabelaları çıktı.

Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte kış kendisini hissettirmeye başlarken, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı eksilere düştü.

Kahramanmaraşlılar güne güneşli bir havayla başladı ancak etkisini artıran fırtınanın şiddeti, 60 kilometre hıza kadar yükseldi.

Fırtına nedeniyle Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’ndeki bir binadan sıva parçaları düştü.

Düşen sınav parçası park halindeki otomobilin camlarının kırılmasına neden oldu. Bazı iş yerlerinin tabelaları fırtına nedeniyle çıkarken, can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu.

GİYSİ KUMBARALARI DEVRİLDİ, VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKAMADI

Yine aynı mahallede ve çevre mahallelerde yüksek kesimlerde etkili olan fırtına nedeniyle birçok çöp konteyneri ve giysi kumbaraları devrildi.

Kentin merkezi konumundaki noktalarında ise soğuk hava ve fırtına nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmamaya gayret etti.

Durakta otobüs bekleyen bir anne ve oğlunun ise soğuk havadan korunması kameraya yansıdı. Görüntülerde; annenin üşüyen oğlunun ellerini ısıtması ve kucağında sarması yer aldı.

Kahramanmaraş’ta etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi ViDEO

"BELEDİYELER VE KAMU KURULUŞLARI İMDADIMIZA YETİŞTİ"

Şehir merkezindeki bazı bölgelerde ise ağaç dalları koparak etrafa saçıldı. Önceki yıllarda Kahramanmaraş’ta fırtınanın daha çok şiddetli olduğunu ifade eden Uğur Bayraktar, “Malum her yıl olduğu gibi bu yıl yine kentimizde şiddetli fırtına var.

Geçtiğimiz yıllarda çatılardaki enerji panelleri düşerdi. Bu yıl çok fazla zayiat vermedi, belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız vatandaşlarımızın imdadına yetişiyor.” dedi.

Savaş Lale ise “Bir sıva parçasını düşmesi ile otomobilin camı patladı ve bin lira masraf oluştu. Allah bu tür olayların beterinden saklasın.” dedi. Yaşanan olumsuzluklara karşı vatandaşların zaruri ihtiyaçları haricinde sokağa çıkmamaları belirtildi.