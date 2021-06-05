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    Kahramanmaraş'ta evin karşısında tuvaletini yapan kişi vuruldu

    Evinin karşısında arkadaşı ile tuvaletini yaptığı gerekçesiyle 23 yaşındaki genci tabancayla sırtından vurarak, yaralayan ev sahibi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:13
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    Kahramanmaraş'ta evin karşısında tuvaletini yapan kişi vuruldu

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi'nde T.İ. (23), arkadaşı ile otomobille giderken, tuvaletini yapmak için bir evin önünde durdu.

    İkili, daha sonra araçtan inerek, tuvaletini yapmaya başladı.

    Evin sahibi İsmet G. de (52), iki kişiyi uzaklaşmaları konusunda uyardı. İkili tuvaletini yapmaya devam edince İsmet G., pencereden tabancayla havaya ateş açtı.

    T.İ. ve arkadaşı, hemen otomobile binip, kaçmak istedikleri sırada İsmet G. de arkalarından peş peşe ateş etti.

    SIRTINDAN VURULDU

    Araca çok sayıda mermi isabet ederken, T.İ. sırtından vurularak yaralandı.

    Otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alınan T.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    İsmet G., polis ekiplerince silahıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş ta evin karşısında tuvaletini yapan kişi vuruldu #1

    Kahramanmaraş ta evin karşısında tuvaletini yapan kişi vuruldu #2

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