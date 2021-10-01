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    Kahramanmaraş'ta evinde kazdığı 10 metrelik kuyuda ölü bulundu

    Kahramanmaraş'ta yaşayan 71 yaşındaki adam 3 katlı evinde define bulmak için kazdığı kuyuda hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 16:46
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    Kahramanmaraş'ta evinde kazdığı 10 metrelik kuyuda ölü bulundu

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Fevzi Kuybu, 3 katlı evinin içinde define aramaya başladı.

    Yaşlı adam, evin ilk katında 10 metrelik kuyu kazdı.

    KAZDIĞI KUYUDA CAN VERDİ

    Yaşlı adamdan yaklaşık 4 gündür haber alamayan yakın çevresi kontrol etmek için geldikleri evde, kazılan 10 metrelik kuyu içerisinde Kuybu'nun cansız bedenini buldu.

    ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

    Define bulmak amacıyla kazdığı çukurda, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden adamı itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışma ardından çıkardı.

    Yapılan araştırmada, kazılan kuyunun içersine elektrik kablosu çekildiği ve kazı sırasında çıkan suyun elektrik kablosuna temas etmesi sonucunda akıma kapıldığı belirtildi.

    10 metrelik kuyudan çıkarılan cansız beden, Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

    Kuybu’nun morgdan alınan cenazesi toprağa verildi.

    Yaşlı adamın define aramak için kazdığı evi mühürlenerek kapatıldı.

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