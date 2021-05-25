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    Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

    Tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 12:15
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    Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

    Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

    Fabrikanın pamuk temizleme bölümünden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

    YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Kahramanmaraş ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü #1

    Kahramanmaraş ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü #2

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