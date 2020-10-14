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    Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktı

    Dulkadiroğlu ilçesinde fabrikanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 15:32
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    Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktı

    Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

    Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikanın çatısı alevlere teslim oldu.

    FABRİKADA YANGIN

    İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, 20 dakikalık çalışma sonrasında yangını söndürdü.

    Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada yangın ViDEO

    Kahramanmaraş ta fabrikada yangın çıktı #1

    Kahramanmaraş ta fabrikada yangın çıktı #2

    Kahramanmaraş ta fabrikada yangın çıktı #3

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