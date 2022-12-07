Petrol
78.01
-1.69%
Euro
19.5502
0.19%
Dolar
18.6391
0.02%
Altın
1.062
0.11%
Borsa
4966
-0.69%
Bitcoin
318.096
-0.78%
BTXN Coin
5.15
-0.57%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kahramanmaraş'ta felç geçiren şahıs merdivenleri elleriyle çıkıyor

    Geçirdiği kaza sonrasında belden aşağısı felç olan Selahattin Muttalipoğlu, evine çıkmak için ellerini kullanıyor. Muttalipoğlu, "Kramplar giriyor ve orada perişanlık başlıyor" dedi.
    • 07.12.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 12:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta felç geçiren şahıs merdivenleri elleriyle çıkıyor

    Kahramanmaraş'ın Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki 5 çocuk babası Selahattin Muttalipoğlu, 1985 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda felç kaldı.

    38 yıldır hayatına belden aşağısı engelli olarak devam eden Muttalipoğlu, evine çıkmak için bileklerinin desteğiyle merdivenleri kullandığını, çok zorluklar çektiğini söyledi.

    Hiç kimseden maddi bir beklentisinin olmadığını sadece yaşı ilerlediği için merdivenleri artık çıkmakta zorlandığını kaydeden Muttalipoğlu, bir asansör yapılmasını istedi.

    "Yardım olmazsa tamamıyla zorlanıyorum"

    İçinde bulunduğu durumu anlatan Selahattin Muttalipoğlu, "Bir kaza neticesinde belim kırıldı. Kuşaktan aşağımız tutmaz oldu. O gündür bu gündür hayatımı bu şekilde idame ettirmekteyim. Bu halimden dolayı merdiveni çıkmakta çok zorlanıyorum. Kaza olalı tam 38 yıl oldu. Hele hele yardım olmazsa tamamıyla zorlanıyorum. Hanımın yardımıyla ya da herhangi bir kardeşimizin desteği ile merdiveni inip çıkmaya çalışıyorum.

    Kahramanmaraş ta felç geçiren şahıs merdivenleri elleriyle çıkıyor #1

    "Kramplar giriyor ve orada perişanlık başlıyor"

    Yetkililerden buraya bir asansör yapılmasını rica ediyorum. İnip çıkarken ayaklarda güç olmadığı için kol gücüyle yapmaya çalışıyorum. Yaşım ilerlediği için tamamen zorlaşıyor ve kramplar giriyor ve orada perişanlık başlıyor. En kısa zamanda yetkililerden bu konuda yardım istiyorum." dedi.

    Kahramanmaraş'ta felç geçiren şahıs merdivenleri elleriyle çıkıyor VİDEO

    Kahramanmaraş ta felç geçiren şahıs merdivenleri elleriyle çıkıyor #2


    Kayseri'de veresiye vermeyen iş yerini kurşunladı
    3. Sayfa

    Kayseri'de veresiye vermeyen iş yerini kurşunladı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik'ten Afyon Basınına özel demeç
    Yaşam

    İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik'ten Afyon Basınına özel demeç

    Görüş Bildir