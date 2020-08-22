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    Kahramanmaraş'ta firari 30 kişi yakalandı

    Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi yakalanırken, şüphelilerden 30'u tutuklandı.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 05:49
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    Kahramanmaraş'ta firari 30 kişi yakalandı

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Şüphelilerin gidebileceği yerleri belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonlarda çeşit suçlardan aranan 43 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

    30 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında 'silahlı tehdit', 'yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'cinsel taciz', 'fuhşa teşvik ve aracılık' gibi suçlardan kesin hapis cezası bulunan 30 kişi tutuklandı.

    Kahramanmaraş ta firari 30 kişi yakalandı #1

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