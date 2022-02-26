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    Kahramanmaraş'ta genç kız yatağında ölü bulundu

    Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki kızının odasına giren anne, kızın yatağının üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın can verdiğini belirlerdi.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 12:44
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    Kahramanmaraş'ta genç kız yatağında ölü bulundu

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde küçük kızın ani ölümü ailesini yasa boğdu.

    Ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki A.K.’nin odasına giren anne, kızını hareketsiz şekilde buldu.

    YATAĞINDA CAN VERDİ

    Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

    A.K.’nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Kahramanmaraş ta genç kız yatağında ölü bulundu #1

    SIR ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    A.K.’nin kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Kahramanmaraş ta genç kız yatağında ölü bulundu #2


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