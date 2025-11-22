Kahramanmaraş'ta gençlerin silahlı paylaşımı tepki topladı

- Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gençlerin silahlı poz verdiği video tepki topladı.
- 17-18 yaşlarındaki gençler araç içinde silahlarla videolarını sosyal medyada paylaştı.
- Görüntüler hızla yayıldı ve izleyenlerin tepkisini çekti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Edinilen bilgiye göre, 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, bir otomobil içinde yüksek sesle müzik açarak silah gösterdi.
VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Bu anları cep telefonlarıyla kaydeden gençler videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Görüntüler kısa sürede yayılırken, videoyu izleyen vatandaşlar yoğun tepki gösterdi.