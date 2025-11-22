Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta gençlerin silahlı paylaşımı tepki topladı

Onikişubat ilçesinde, çocuk yaştaki gençlerin araç içinde silahlarla poz verip çektikleri video sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 23:31
  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gençlerin silahlı poz verdiği video tepki topladı.
  • 17-18 yaşlarındaki gençler araç içinde silahlarla videolarını sosyal medyada paylaştı.
  • Görüntüler hızla yayıldı ve izleyenlerin tepkisini çekti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Edinilen bilgiye göre, 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, bir otomobil içinde yüksek sesle müzik açarak silah gösterdi.

VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Bu anları cep telefonlarıyla kaydeden gençler videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntüler kısa sürede yayılırken, videoyu izleyen vatandaşlar yoğun tepki gösterdi.

