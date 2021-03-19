Euro
8.592
-1.68%
Dolar
7.2134
-1.49%
Altın
404.15
-1.12%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
426.450
-1.28%
EXEN Coin
14.25
-5.50%
6ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 6 C

    Kahramanmaraş'ta gerçek altına sahte mühür bastılar

    Kahramanmaraş’ta gerçek altınlara sahte mühür basan şüpheliler polis baskınıyla yakalandı. Baskında, yaklaşık 700 bin liralık sahte mühür basılmış altınlar ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 20:41
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 20:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta gerçek altına sahte mühür bastılar

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphanesinde ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde üretilen çeyrek, yarım ve tam cumhuriyet altınlarıyla ilgili basım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    2 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ekipler, önceden belirledikleri 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda M.D. ve E.D. isimli şüpheliler yakalandı.

    Şüphelilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde ve araçlarında yapılan aramalarda basıma hazır halde 30 işlenmemiş altın pulu, Basılmış 286 çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altını ve Reşat altını, basım için hazırlanan yassı kemer şeklinde 3 parça kemer altın ve basım ve mühürlemede kullanılan 33 mühür ve Atatürk baskısı olan araç ile 2 pres makinesi ele geçirildi.

    Kahramanmaraş'ta gerçek altına sahte mühür bastılar VİDEO

    PİYASA DEĞERİ 700 BİN LİRALIK ALTINA EL KONULDU

    Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 1 kilo 710 gram altını el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

     

    Kahramanmaraş ta gerçek altına sahte mühür bastılar #1

    Kahramanmaraş ta gerçek altına sahte mühür bastılar #2

    Kahramanmaraş ta gerçek altına sahte mühür bastılar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir