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    Kahramanmaraş'ta göle düşen baba ve oğlu boğuldu

    Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Yusuf Bekro oğlu Bilal Bekro ile birlikte balık tutmak için, Sır Barajı'na gitti. Ayağı kayarak suya düşen Bilal Bekro ve onu kurtarmaya çalışan babası öldü.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 14:53
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    Kahramanmaraş'ta göle düşen baba ve oğlu boğuldu

    Kahramanmaraş'ın Köseli Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Yusuf Bekro oğlu Bilal Bekro ile balık tutmak için, Sır Barajı gölüne geldi. İkilinin balık tuttuğu sırada, Bilal Bekro suyu düştü. Yusuf Bekro ise oğlunu kurtarmak için arkasından göle girdi.

    OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU

    Baba ile oğlunun gözden kaybolduğunu fark edenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbarla bölgeye gelen itfaiye dalgıçları, suda yaptıkları arama sonucu baba ile oğlunun cansız bedenlerine ulaştı.

    Kahramanmaraş'ta göle düşen baba ve oğlu boğuldu VİDEO

    CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

    Gölden çıkarılan Bilal ile babası Yusuf Bekro'nun cesetleri, otopsi için ambulansla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, acı haberle bölgeye gelen aile ve yakınları, gözyaşı döktü.

    Kahramanmaraş ta göle düşen baba ve oğlu boğuldu #1

    Kahramanmaraş ta göle düşen baba ve oğlu boğuldu #2

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