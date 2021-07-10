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Kahramanmaraş'ta göle düşen baba ve oğlu boğuldu

Kahramanmaraş'ta göle düşen baba ve oğlu boğuldu

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Yusuf Bekro oğlu Bilal Bekro ile birlikte balık tutmak için, Sır Barajı'na gitti. Ayağı kayarak suya düşen Bilal Bekro ve onu kurtarmaya çalışan babası öldü.