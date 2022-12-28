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    Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

    Minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 28.12.2022 - 18:48
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    Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi'nde, H.I.'nın kullandığı 46 H 0278 plakalı halk otobüsü, şehir merkezi istikametinden Karataş mevkiine seyir halindeyken Veysel Uçama idaresindeki 80 GE 244 plakalı minibüsle çarpıştı.

    Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan yolcular Ş.B, H.K. ve S.N. yaralanırken minibüs sürücüsü Veysel Uçama hastanede hayatını kaybetti.

    Kaza anı kamerada

    Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, minibüs ve otobüsün seyrettiği, minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek şeridinde giden halk otobüsüne çarptığı görüldü.

    İHA'nın haberine göre; kaza sonrası soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş ta halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza anı kamerada #1

    Kahramanmaraş ta halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza anı kamerada #2


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