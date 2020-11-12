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    Kahramanmaraş’ta hapis cezasıyla aranan kişi semt pazarında yakalandı

    Polisin şüphe üzerine kimlik sorduğu şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Şüphelinin 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 20:18
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    Kahramanmaraş’ta hapis cezasıyla aranan kişi semt pazarında yakalandı

    Kahramanmaraş’ta kendisinden şüphelenilen bir kişi, polisler tarafından durduruldu.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'ndeki semt pazarında söz konusu kişiden kimlik istedi.

    PARMAK İZİNDEN ORTAYA ÇIKTI

    Üzerinde kimlik olmadığı belirlenen şahsın parmak izini alan polis ekipleri, şahsın 6 ayrı suç dosyasının bulunduğunu ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan Gültekin B. olduğunu belirledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan 26 yaşındaki Gültekin B., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Kahramanmaraş’ta hapis cezasıyla aranan kişi semt pazarında yakalandı #1

    Kahramanmaraş’ta hapis cezasıyla aranan kişi semt pazarında yakalandı #2

    Kahramanmaraş’ta hapis cezasıyla aranan kişi semt pazarında yakalandı #3

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