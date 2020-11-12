Kahramanmaraş’ta hapis cezasıyla aranan kişi semt pazarında yakalandı

Polisin şüphe üzerine kimlik sorduğu şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Şüphelinin 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Kahramanmaraş’ta kendisinden şüphelenilen bir kişi, polisler tarafından durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'ndeki semt pazarında söz konusu kişiden kimlik istedi.

PARMAK İZİNDEN ORTAYA ÇIKTI

Üzerinde kimlik olmadığı belirlenen şahsın parmak izini alan polis ekipleri, şahsın 6 ayrı suç dosyasının bulunduğunu ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan Gültekin B. olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 26 yaşındaki Gültekin B., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.