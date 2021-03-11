Kas hastası olan çocuğu için destek çağrısında bulunan aile, kendisini doktor olarak tanıtan kişi tarafından 27 bin lira borçlandırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Dönüklü Mahallesi'nde yaşayan Açıkgöz ailesi, 13 yaşındaki kas hastası çocukları Ahmet Açıkgöz için internet üzerinden yardım talebinde bulundu.

Aileye ulaşan ve henüz kimliği bilinmeyen kişi, yardım yapacaklarını bahane ederek, kart bilgilerini talep etti.

Kart bilgilerini gönderdikten sonra yardım bekleyen aile, banka hesaplarında bir hareketlilik olduğunu fark etti.

HESAPLARINDAN 27 BİN TL KREDİ ÇEKİLDİ

Hesaplarından 27 bin lira kredi çekildiğini görüntüleyen Açıkgöz ailesi, banka ile iletişime geçti. Bu sırada dolandırıcıların 20 bin lira daha kredi talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta hasta çocukları için yardım beklerken dolandırıldılar VİDEO

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"BİZ BU PARAYI NASIL ÖDEYELİM"

Başvuruyu iptal ettirdikten sonra emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulunan Cuma Açıkgöz, "20 bin liranın çekilmesini son anda engelledik ama hesabımızdan ilk çekilen 27 bin lirayı 36 taksit yaptırmışlar ve faiziyle birlikte 39 bin lira yapıyor. Biz bu parayı nasıl ödeyelim. Bir an önce dolandırıcıların bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

"YARDIM BAHANESİYLE DOLANDIRILDIK"

Çok zor durumda olduklarını söyleyen amca Beraat Açıkgöz, “Doktorlar Ahmet’in 15 yaşına geldiğinde yatalak kalacağını söyledi. Yürümesinde ise zorluk çekiyor. Babası fabrika işçisi ve tedavisi için yardım çağrısında bulundu. İletişime geçen kişi yardım edeceğini söyledi. Önce abimin hesabına 25 bin TL yatırdı ve sonrasında gelen şifreleri kendisine göndermesini istedi. O şifrelerle birlikte gönderdiği 25 bin TL’yi tekrar çekerek abimin üzerine ise 27 bin TL kredi çekmiş. Tekrar o kişiyi aradık ve ulaşamadığımızda ise dolandırıldığımızı anladık. Hemen gidip şikâyetçi olduk. Şu ana kadar herhangi bir sonuca varılamadı. Bizler çok mağdur durumdayız ve yetkililerden yardım bekliyoruz.” dedi.

"BİZİ MAĞDUR EDEN KİŞİ BULUNSUN"

Ahmet Açıkgöz ise “Babam fabrikada çalışıyor ve o borcu ödemek için maddi durumumuz yeterli değil. Çok zor durumdayız ve bizi mağdur eden kişinin bulunmasını istiyorum. Yetkililerden ve iş adamlarından yardım istiyoruz” ifadesini kullandı.