Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden hastanın yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Görevliler, 10 gün çalışamaz raporu aldı.

Evinde rahatsızlanınca ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirilen D.G (55)., müdahale odasına alındı.

Doktorlar tarafından 35 dakika müdahale edilen D.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ODAYA GİRMEK İSTEDİLER

Doktorlar, hastanın yakınlarına vefat haberini verdi.

Acı haberi alan D.G.'nin yakınları müdahale odasına girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi.

Bunun üzerine güvenlik görevlileri ve D.G.'nin çocukları F.G. ve S.G. arasında arbede yaşandı.

Kahramanmaraş'ta hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı VİDEO

GÖREVLİLER 10 GÜN ÇALIŞAMAZ RAPORU ALDI

D.G.’nin yakınları, güvelik görevlisi Davut Ceritli ve Mehmet Güneş'e kafa atıp, yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Davut Ceritli'nin burnu, Mehmet Güneş'in ise sol kolu 2 yerinden çatladığı belirlendi.

Güvenlik görevlileri 10 gün iş göremez raporu alarak, kendilerini dövenlerden şikayetçi oldu.