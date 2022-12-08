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    Kahramanmaraş'ta hastaneye giderken kazada öldü

    Rahatsızlanıp hastaneye gitmek için yola çıkan Samet Yılmaz, kullandığı hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
    • 08.12.2022 - 16:49
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    Kahramanmaraş'ta hastaneye giderken kazada öldü

    Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde Samet Yılmaz’ın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, takla atıp tarlaya savruldu.

    Aracı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Samet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    "Eli ayağı titriyordu"

    DHA'nın haberine göre Samet Yılmaz’ın, kazayı haber alıp gelen iş arkadaşı Ayhan Karataş, "10 kilometre kala kendisini arkamda gördüm aracıyla. Sağa çekip durdum, 'Ne oldu?' diye sordum, eli ayağı titriyordu. Sonra 'Hastaneye gidelim' dedi.

    "Beraber hastaneye gidiyorduk"

    Beraber gidiyorduk, kendisi arkamdaki araçtaydı. Birdenbire beni solladı, çok hızlı bir şekilde gitti, yetişemedim kendisine. Ondan sonra kendisini aramaya başladık, sonra da burada bulduk" dedi.

    Samet Yılmaz'ın cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis kaza ile soruşturma başlattı.

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    Yol kenarındaki boşluğa düştü
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    Yol kenarındaki boşluğa düştü

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