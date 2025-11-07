Abone ol: Google News

Kahramanmaraş’ta heyelan: 6 köy evi toprak altında kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat aşamasındaki 6 ev zarar gördü.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 17:39
  • Kahramanmaraş Onikişubat'ta heyelan meydana geldi.
  • İnşaat halindeki 6 köy evi toprak altında kaldı.
  • Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, bölgede inşaatı süren köy konutlarını etkiledi.

İNŞAAT HALİNDEKİ 6 EV ZARAR GÖRDÜ

Heyelan sonucu konutlardan 6’sı, kısmen toprak altında kaldı. Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evlerin henüz inşaat aşamasında olması nedeniyle olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı, dolayısıyla can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

3. Sayfa Haberleri