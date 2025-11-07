Kahramanmaraş’ta heyelan: 6 köy evi toprak altında kaldı

- Kahramanmaraş Onikişubat'ta heyelan meydana geldi.
- İnşaat halindeki 6 köy evi toprak altında kaldı.
- Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, bölgede inşaatı süren köy konutlarını etkiledi.
İNŞAAT HALİNDEKİ 6 EV ZARAR GÖRDÜ
Heyelan sonucu konutlardan 6’sı, kısmen toprak altında kaldı. Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Evlerin henüz inşaat aşamasında olması nedeniyle olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı, dolayısıyla can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.