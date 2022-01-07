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    Kahramanmaraş'ta heyelan: İstinat duvarı çöktü

    Dulkadiroğlu ilçesinde başlayan sağanağın ardından istinat duvarı çöktü. Ardından ise okul yolunda yaşanan heyelan korku yaşattı.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 17:34
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    Kahramanmaraş'ta heyelan: İstinat duvarı çöktü

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sabah saatleri itibarıyla etkili olan sağanak Beyazıtlı Mahallesi'nde bir evin istinat duvarını çökertti.

    HEYELAN OLUŞTU

    Büyük bir gürültü ile çöken duvarın ardından okul bölgesine giden yolda da heyelan meydana geldi.

    Kahramanmaraş'ta heyelan: İstinat duvarı çöktü VİDEO

    'YOL KAPANSIN' TALEBİ

    Bölgeye giden polis ekipleri, olay yerini şeritle kapattılar. Mahalle sakinleri, çocuklarını okula götürdükleri bölgedeki yolun yapılmasını talep ettiler.

    İstinat duvarı çöken ailenin, uzun süreden beri il dışında olduğu öğrenildi.

    Kahramanmaraş ta heyelan: İstinat duvarı çöktü #1

    Kahramanmaraş ta heyelan: İstinat duvarı çöktü #2

    Kahramanmaraş ta heyelan: İstinat duvarı çöktü #3


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