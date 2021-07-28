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    Kahramanmaraş’ta Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi

    Şüpheli olduğu belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 74 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Y.İ. ve U.İ. gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 16:59
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    Kahramanmaraş’ta Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor.

    Pazarcık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde şüpheli olduğu belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

    ARAMALAR YAPILDI

    2 kişinin ikamet ve bahçelerinde aramalar yapıldı.

    Operasyon sonucu 7 kök Hint keneviri bitkisi ve 74 gram kubar esrar ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Y.İ. (42) ve İ.U. (76) isimli iki kişi gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş’ta Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi #1

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