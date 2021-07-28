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Kahramanmaraş’ta Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi

Şüpheli olduğu belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 74 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Y.İ. ve U.İ. gözaltına alındı.