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- Kahramanmaraş’ta Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi
Şüpheli olduğu belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 74 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Y.İ. ve U.İ. gözaltına alındı.
- İHA
- 28.07.2021 - 16:54
- Güncelleme : 28.07.2021 - 16:59
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor.
Pazarcık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde şüpheli olduğu belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
ARAMALAR YAPILDI
2 kişinin ikamet ve bahçelerinde aramalar yapıldı.
Operasyon sonucu 7 kök Hint keneviri bitkisi ve 74 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Y.İ. (42) ve İ.U. (76) isimli iki kişi gözaltına alındı.