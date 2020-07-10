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- Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 1 ölü
Husumetlisinin evine giden ve orada öldürülen adamın cenazesi morga kaldırılırken, katil zanlısı ile birlikte eşi ve çocukları da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
- AA
- 10.07.2020 - 08:52
Recep D. (50), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak'taki husumetlisi Mesut Y.'nin (58) evine gitti.
İki kişinin arasında çıkan tartışmanın ardından Mesut Y. pompalı tüfekle Recep D'ye ateş açtı.
EŞİ VE ÇOCUKLARI DA GÖZALTINDA
Olay yerinde hayatını kaybeden Recep D, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mesut Y'yi gözaltına alan polis ekibi, zanlının eşi ve çocuklarını da ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.
Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.