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    Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 1 ölü

    Husumetlisinin evine giden ve orada öldürülen adamın cenazesi morga kaldırılırken, katil zanlısı ile birlikte eşi ve çocukları da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
    • AA
    • 10.07.2020 - 08:52
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    Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 1 ölü

    Recep D. (50), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak'taki husumetlisi Mesut Y.'nin (58) evine gitti.

    İki kişinin arasında çıkan tartışmanın ardından Mesut Y. pompalı tüfekle Recep D'ye ateş açtı.

    EŞİ VE ÇOCUKLARI DA GÖZALTINDA

    Olay yerinde hayatını kaybeden Recep D, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mesut Y'yi gözaltına alan polis ekibi, zanlının eşi ve çocuklarını da ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

    Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 1 ölü #1

    Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 1 ölü #2

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