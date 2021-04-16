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Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 16.04.2021 - 04:04
Kahramanmaraş'ın Mevlana Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ailenin yakınları tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
4 KİŞİ YARALANDI
Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı VİDEO
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.