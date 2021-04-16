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    Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı

    Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 04:04
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    Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Mevlana Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ailenin yakınları tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

    Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı VİDEO

    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı #1

    Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı #2

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