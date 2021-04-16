Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Mevlana Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ailenin yakınları tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı VİDEO

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.



