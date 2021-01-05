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    Kahramanmaraş'ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı

    Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 05.01.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:50
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    Kahramanmaraş'ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde, Latif Kıraç yönetimindeki 46 NC 083 plakalı otomobil ile Selçuk Çalık'ın kullandığı 34 ACL 083 plakalı otomobil çarpıştı.

    1'İ AĞIR 9 YARALI

    Kazada, sürücüler ve araçlardaki Sibel, Leyla, İbrahim ve Zeynep Çalık ile Nejla, Raziye ve Cuma Kıraç yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olan İbrahim Çalık, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kahramanmaraş'ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı VİDEO

    Kahramanmaraş ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı #1

    Kahramanmaraş ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı #2

    Kahramanmaraş ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı #3

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