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    Kahramanmaraş'ta iki trafik kazası: 4 yaralı

    Aynı ilçeye bağlı iki mahallede bir ambulans ile otomobil çarpışırken, başka bir araç ise refüje çarpıp devrildi.
    • AA
    • 09.07.2020 - 18:01
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    Kahramanmaraş'ta iki trafik kazası: 4 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, 46 BZ 524 plakalı ambulans ile Kadir T.'nin kullandığı 58 EC 425 plakalı otomobil çarpıştı.

    Aynı ilçeye bağlı Erkenez Mahallesi'nde de Z.K.'nin kullandığı 46 ACC 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

    4 YARALI

    İlk kaza sonucunda Kadir T. ile otomobildeki bir kişi yaralanırken, ikinci kazada ise sürücü ile arkadaşı B.A. yaralandı.

    Yaralı 4 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından  Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kahramanmaraş'ta iki trafik kazası: 4 yaralı

    Kahramanmaraş'ta iki trafik kazası: 4 yaralı #1

    Kahramanmaraş'ta iki trafik kazası: 4 yaralı #2

    Kahramanmaraş'ta iki trafik kazası: 4 yaralı #3

    Kahramanmaraş'ta iki trafik kazası: 4 yaralı #4

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