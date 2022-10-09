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    Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

    Kahramanmaraş'ta, bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 09.10.2022 - 03:15
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    Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

    Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde Ağcalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı.

    Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Yangın kontrol altına alındı

    Alevler, iş yerinin önündeki araca da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

    İş yeri kullanılamaz hale geldi

    Ekiplerin çalışması sonrası yangın tamamen söndürülürken, iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

    İHA'nın haberine göre, park halindeki hafif ticari araç da yangından zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ekiplerce araştırılıyor.

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