Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Kahramanmaraş'ta, bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde Ağcalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Alevler, iş yerinin önündeki araca da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

İş yeri kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin çalışması sonrası yangın tamamen söndürülürken, iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

İHA'nın haberine göre, park halindeki hafif ticari araç da yangından zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ekiplerce araştırılıyor.