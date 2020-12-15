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    Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü

    Bir sitenin yağmur nedeniyle çöken istinat duvarı 3 otomobilin üzerine devrildi. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 11:27
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    Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü

    Kahramanmaraş,'ın Oniklişbuat ilçesi, Üngüt Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı yağmurun etkisiyle gece 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

    Bu sırada istinat duvarı altında kalan 3 otomobil hurdaya dönerken yaşananlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Korku ve paniğin hakim olduğu görüntülerde, site sakinleri dışarı kaçışırken, çok sayıda polis ve itfaiye ekibi ise olay yerine geldi.

    Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü VİDEO

    ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

    Sabaha karşı yaşanan göçük sırasında 6 otomobil ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

    Yaşanan olay gün ağırınca daha belirgin olurken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

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    ÖNLEM ALINDI

    Olay sırasında yüksek bir ses duyduğunu söyleyen site sakini Bekir Yorulmaz, “Yağmur yağıyordu ve bir gürültü geldi, o gürültüye uyandık. Aşağılara baktık ki istinat duvarı arabaların üzerine çökmüş. Polis geldi ve önlem aldı, itfaiye ile birlikte yukardan düşecek olan araçları çektiler.” diye konuştu.

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