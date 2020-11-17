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    Kahramanmaraş'ta kablo çalan 2 kişi trafik kazasında yakalandı

    Onikişubat ilçesinde 380 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan iki kişi trafik kazasında yakalandı.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 23:13
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    Kahramanmaraş'ta kablo çalan 2 kişi trafik kazasında yakalandı

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’nde 46 AR 959 plakalı araç ile 27 AAK 636 plakalı aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine Kavlaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri kazaya karışan 27 AAK 636 plakalı aracın bagaj içinde rulo halinde haberleşme ve enerji nakil kabloları olduğunu tespit etti.

    KABLOLARIN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Kabloların hırsızlık ürünü olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, kazaya karışan Yusuf G.’nin Andırın ilçesi Arıklar Mahallesi ile Gökçeli Mahallesi arasında yaklaşık 380 metre haberleşme ve elektrik nakil kablosunu kesmek sureti ile çaldığını tespit etti.

    Olayın şüphelileri Mehmet A. (31) ile Yusuf G. (33) gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kahramanmaraş ta kablo çalan 2 kişi trafik kazasında yakalandı #1

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