Kahramanmaraş'ta kağıt öğütme kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

Fabrikada çalıştığı sırada kağıt öğütme kazanına düşen işçi Mustafa Arslan, hayatını kaybetti. Arslan'ın cansız bedeni, 25 saatlik çalışma sonunda kazandan çıkarılabildi.

Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu üzerindeki kağıt fabrikasında elektrik teknisyeni Mustafa Arslan, arızalanan fan makinesini tamir etmek için çatıya çıktı.

Ancak 45 yaşındaki Arslan'ı bir daha gören olmadı.

Kazana düştüğü belirlendi

Aradan birkaç saat geçtikten sonra fabrika çalışanları Mustafa Arslan'ı aramaya başlarken, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde Arslan'ın, çatının şeffaf kısmının kırılması sonucu atık kağıtların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü kazana düştüğü tespit edildi.

Bunun üzerine fabrikada üretim durdurulurken, polis ve AFAD'a haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, 2 metre derinliğindeki kazandaki Mustafa Arslan'ın cansız bedenini aradı.

25 saatte çıkartıldı

25 saatlik çalışma sonunda Arslan'ın cenazesine ulaşıldı. Olay yerine yapılan incelemenin ardından 4 çocuk babası Mustafa Arslan'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





