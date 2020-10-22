Kahramanmaraş'ta kapkaç mağduru kadın kovaladı, polis yakaladı

Kahramanmaraş'ta bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs o bölgeden çıkmadan yakalanacak" anonsunun ardından yarım saatte yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan 35 yaşındaki D.K. isimli kadının yanına yaklaşan bir şahıs, cep telefonunu zorla alıp kaçtı.

Çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarken, durumu da polise bildirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, anonsları takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da telsizden, "Bu şahıs mutlaka yakalanacak, o bölgeden çıkamayacak" talimatı verdi.

Bölgeyi kısa sürede ablukaya alan polis, beyaz gömlekli, mavi kot pantolonlu ve kirli sakallı eşkali belirtilen şüpheliyi yakalamak için parklar, apartman bahçeleri ve binaların bodrum katlarını tek tek kontrol etmeye başladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin yarım saatlik eş zamanlı yaptığı çalışmada eşkale uygun şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekibi tarafından bir apartman bahçesinde yakalandı. Şüpheli şahsın 35 yaşındaki Salih G. olduğu belirlenirken, kadından gasbettiği cep telefonu da üzerinden çıktı.

Kapkaç mağduru kadın kovaladı polis yakaladı VİDEO

Şüphelinin kaçması ve kadının kovalaması da çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Suçunu itiraf eden ve suç kaydı bulunan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.