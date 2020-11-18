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- Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında kavga çıktı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında kavga çıktı: 1 ölü
Vücuduna aldığı darbelerle hastaneye kaldırılan kardeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı ağabey kaçarak izini kaybettirdi.
- DHA
- 18.11.2020 - 07:10
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Akören Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde egzoz ustası olan Erman Ö. (36) ile ağabeyi E.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö., kardeşi Erman Ö.'yü bıçaklayarak, kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Erman Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.
Erman Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI
Erman Ö.'nün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.