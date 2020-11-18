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    Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında kavga çıktı: 1 ölü

    Vücuduna aldığı darbelerle hastaneye kaldırılan kardeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı ağabey kaçarak izini kaybettirdi.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 07:10
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    Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında kavga çıktı: 1 ölü

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Akören Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde egzoz ustası olan Erman Ö. (36) ile ağabeyi E.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö., kardeşi Erman Ö.'yü bıçaklayarak, kaçtı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Erman Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

    Erman Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş ta kardeşler arasında kavga çıktı: 1 ölü #1

    BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

    Erman Ö.'nün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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