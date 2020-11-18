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Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında kavga çıktı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında kavga çıktı: 1 ölü

Vücuduna aldığı darbelerle hastaneye kaldırılan kardeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı ağabey kaçarak izini kaybettirdi.