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    Kahramanmaraş'ta kasiyer, paraları paspasla çaldı

    Bir unlu mamulleri çalışanı, sattığı ürünlerinin parasını yere attıktan sonra paspas ve bez ile yeri siler gibi yapıp çalarken görüntülendi.
    • İHA
    • 28.04.2022 - 23:33
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    Kahramanmaraş'ta kasiyer, paraları paspasla çaldı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde ki bir fırının işletmecisi Önder Kuzugüden, iş yerine farklı zamanlarda giren hırsızları yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi.

    10 yıllık çalışanı hırsız çıktı

    Bir süre güvenlik kameralarını inceleyen Kuzugüden, 10 yıllık çalışanı A.G.’nin de para çaldığını fark etti. Kamera incelemesini derinleştiren iş yeri sahibi, çalışanının kasada durup satış yaptığı dönemlerde müşteriden aldığı paraları yere attığını, ardından da paspas ve bezle yeri siler gibi yapıp parayı cebine koyduğunu tespit etti.

    Kahramanmaraş'ta kasiyer, paraları paspasla çaldı - VİDEO

    Hırsızı dışarıda ararken içeride buldular

    Önder Kuzugüden görüntüler sonrası karakola gidip çalışanı hakkında şikayetçi oldu.

    Kuzugüden, “Geçmiş zamanda iş yerimizde hırsızlık oldu. Kamera kayıtlarımızdan iş yerimize giren hırsızı ararken içerdeki hırsızı gördük. Çalışan personelimiz çeşitli şekillerle parayı sağa sola atıp, paspas veya bezle paraları alıyor. Bundan dolayı da biz bu kişiden şikayetçi olduk. Bizim 8-10 yıllık elemanımız ve bizi yıkan o oldu. Hak etmiş olduğu para değil, bizim olanı kendi çocuğuna yedirmesi mantıklı gelmiyor. Bu yaşanan olaydan dolayı da zaten suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

    Kahramanmaraş ta kasiyer, paraları paspasla çaldı #1

    Kahramanmaraş ta kasiyer, paraları paspasla çaldı #2


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