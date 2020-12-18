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    Kahramanmaraş'ta kavga edenlere kısıtlamayı ihlalden ceza

    Dulkadiroğlu İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 11 kişiye, kısıtlamayı ihlalden 900’er lira cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 04:27
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    Kahramanmaraş'ta kavga edenlere kısıtlamayı ihlalden ceza

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşanan olayda, Körkurt ve Güzel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLALDEN CEZA YAZILDI

    Kavgaya aile yakınlarının da karışması sonrasında, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri arasında müdahale edilen kavga büyümeden önlendi.

    Kavgaya karışan 11 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Şahıslara burada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 900’er lira cezai işlem tatbik edildi.

    Kahramanmaraş ta kavga edenlere kısıtlamayı ihlalden ceza #1

    Kahramanmaraş ta kavga edenlere kısıtlamayı ihlalden ceza #2

    Kahramanmaraş ta kavga edenlere kısıtlamayı ihlalden ceza #3

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