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    Kahramanmaraş'ta kavgada silahlar konuştu

    Elbistan'da husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
    • 20.11.2022 - 22:00
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    Kahramanmaraş'ta kavgada silahlar konuştu

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Hacı Esat Efendi Caddesi’nde, aralarında husumet bulunan tarafların sözlü tartışması, silahlı kavga dönüştü.

    Yaşanan olayda; Mehmet Ö. (48), B.Ö. ve A.D. adlı şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    1 kişi yaşamını yitirdi, 2 yaralının durumu iyi

    Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ö., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kahramanmaraş'ta kavgada silahlar konuştu

    Soruşturma başlatıldı

    Silahlı kavganın yaşandığı yer, polis tarafından güvenlik çemberine aldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerindeki boş kovanları kayıt altına aldı.

    İHA'nın haberine göre; silahlardan çıkan mermiler, cadde üzerindeki işyerinin camına isabet ederken Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Kahramanmaraş ta kavgada silahlar konuştu #1

    Kahramanmaraş ta kavgada silahlar konuştu #2


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