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    Kahramanmaraş'ta kayak merkezinde halay tepki çekti

    Kahramanmaraş'ta bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, sosyal mesafenin ortadan kalktığı eğlencede maskesiz halay çekti.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 20:49
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    Kahramanmaraş'ta kayak merkezinde halay tepki çekti

    Kahramanmaraş'ta kar yağışı ile birlikte sezonun açıldığı Yedikuyular Kayak Merkezi'ne vatandaşların ilgisi arttı.

    Okulların da tatil olması nedeniyle aşırı yoğunluk yaşayan kayak merkezinde dün kaydedildiği belirtilen bir görüntü ise tepki çekti.

    Bir grup, müzik eşliğinde eğlenirken, koronavirüs tedbirlerinin tamamı hiçe sayıldı.

    TEDBİRLER HİÇE SAYILDI, KORONAVİRÜSE DAVETİYE ÇIKTI

    Sosyal mesafenin ortadan kalktığı eğlencede maske bulunmayan grup halay çekti.

    Koronavirüs tedbirlerin başında gelen maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Kahramanmaraş ta kayak merkezinde halay tepki çekti #1

    Kahramanmaraş ta kayak merkezinde halay tepki çekti #2

    Kahramanmaraş ta kayak merkezinde halay tepki çekti #3

    Kahramanmaraş ta kayak merkezinde halay tepki çekti #4

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