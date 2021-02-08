Kahramanmaraş’ta kimlik soran polise bayılma numarası yaptı

Sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle ters yönden gelen ve polis ekiplerince durdurularak ehliyeti istenen sürücü, kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. Sürücü, ehliyetsiz çıktı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Tarihi Maraş Kalesi çevresinde denetim gerçekleştiren ekipler, Abdullah B.'nin kullandığı ve ters istikametten seyrettiği motosikleti durdurdu.

BİR ANDA BAYILDI, NUMARASI TUTMADI

Durdurulan ve ehliyeti istenen motosiklet sürücüsü, bir anda kendisini yere bıraktı. Polis ekiplerince 112 Sağlık görevlileri çağrılarak, sürücüye müdahale edildi.

Yapılan kontrolde, sürücünün herhangi bir hastalığının olmadığı ve baygınlık numarası yaptığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı İZLE

Ayrıca ehliyetsiz olan sürücüye cezai işlem uygulandı.