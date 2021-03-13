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- Kahramanmaraş’ta kıraathaneye baskın: 86 bin lira ceza
Kahramanmaraş’ta kıraathaneye baskın: 86 bin lira ceza
Denetime çıkan ekipler bir kıraathaneye girdiklerinde 25 kişinin içeride oyun oynadığını gördü. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan şahıslara ceza yağdı.
- İHA
- 13.03.2021 - 09:17
Kahramanmaraş’ta koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Bahçelievler Mahallesi içerisinde aramalar yaptı.
Aramalar kapsamında park bahçeler, metruk binalar, oyun salonları ve çeşitli kıraathanelerde ile eğlence mekanlarında denetimler yapıldı.
KISITLAMAYI İHLAL ETTİLER
Bir kıraathaneye giren ekipler, içeride 25 kişiyi koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynarken yakaladı.
İŞLEM YAPILDI
Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler hakkında işlem yapıldı.
CEZA VERİLDİ
25 kişiye 1593 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince toplamda 86 bin 725 lira para cezası verildi.