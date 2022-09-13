Kahramanmaraş'ta kiraya verdikleri dairelerinden para almak isteyen çift darbedildi

Yatırım yapmak için devre mülk alan Akpınar çifti, darbedildikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Menderes Mahallesi'nde yatırım yapmak isteyen çift, hem dolandırıldığını hem dayak yediğini iddia etti.

Suat Akpınar (28) ile eşi Sevilay Akpınar (30), termal otelden 12 tane devre mülk satın aldı. Dairelerini kiraya veren çift, paralarını istemek için ofise gitti.

Taraflar arasında anlaşmazlık çıkınca tansiyon yükseldi. Bunun üzerine taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve ofis dışına taşındı.

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

"170 bin lira dolandırıldık"

Dayak yediğini iddia eden çift, darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Sevilay Akpınar, otel tarafından 170 bin lira dolandırıldıklarını öne sürdü.

"Bizi dava ettiğiniz için bu yıl da size kira getirisi vermeyeceğiz"

Sevilay Akpınar, kiraları almak için ofise gittiklerini ancak beklemedikleri tepkiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yatırım için devre mülk almıştık. Bu devre mülklerin yıllık kira getirisi de olacaktı. Yıllık kira getirisinin olacağı zaman ofisi aradık 'Ne zaman kira bedellerini vereceksiniz?' diye sorduk. 'Pandemiden dolayı kapalıydık, bu yıl çalışmadık, veremeyiz' dediler bize. Ama kapalı değildi iş yerleri. Ondan sonra biz de hakkımızı aramak için dava ettik.

Davadan sonra bu yıl tekrar ödemeleri geri gelecekti. Bu yılki ödemeyi de 'Siz bizi dava ettiğiniz için bu yıl da size kira getirisini vermeyeceğiz. Odaların bakımları için aidatları oluyor, sizden aidat talep edeceğiz, ödemezseniz biz sizi icraya vereceğiz' dediler. Sonra tekrar bunların ofisine gittik. Orada bize sert davranmaya başladılar.

"İçerideki aile de dolandırılan aileymiş"

Şirket yetkilisi, bize sesini yükseltmeye başladı. Eşim de içerideki müşterilerin yanına giderek şirketin dolandırıcı olduğunu söyledi. Zaten içerideki aile de dolandırılan aileymiş, dosyalarını almaya çalışıyorlarmış. Sonra işletme sahibi eşimi itekleyerek dışarı çıkarmaya çalışırken tüm çalışanları eşime ve bana saldırmaya başladılar.

Biz güzelce konuşmaya gitmiştik sadece. Hepsi bir bize saldırıp şiddet uyguladılar. 170 bin liramız dolandırıldı. Toplamda 12 tane aldık, 11 tanesi kiraya verilecekti, 1 tanesini biz kendimiz kullanacaktık ama kira getirimizi vermediler, üstüne de şiddet uyguladılar" dedi.

"Beni çok kötü bir şekilde darbettiler"

Suat Akpınar da ilk başta ofis yetkilisi İ.Y. ile normal konuştuklarını ancak birden sesini yükselttiğini söyledi. Akpınar, ''Ben de sesimi yükseltince şirket yetkilisi 'Biraz sessiz konuş, içeride müşteriler var' dedi. Müşterilere başıma gelenleri anlattım. ‘Kesinlikle almayın’ dedim. Zaten onlar dolandırılan kişilermiş. Sonra o işletmenin yetkilisi beni iterek 'dışarı çık' dedi. Yanındaki işçilerin hepsi birden üstüme çullandı.

Beni çok kötü bir şekilde darbettiler. Uçan tekme attılar bizzat, video kaydı da mevcut. Sonrasında polisler geldi. Bir ara bunlar bilerek kendi aralarında kavga ettiler darp raporu alabilmek için. Biz de şikayetçi olduk. Cezası neyse çeksinler istiyorum" diye konuştu.

"Dışarı çıkarlarken de yaptıklarıyla kalmıyorlar"

Otel yetkililerinden Sinan Yarışır ise iddiaları reddederek konuyla ilgili davayı da kendilerinin kazandığını belirtti. Dün yaşanan olayda kendi personellerinin de darbedildiğini ifade eden Yarışır, şunları söyledi:



"Bu kişiler daha önce pandemi döneminde yatırım amaçlı gelip bizden ürün aldılar. Aldıkları ürünün karşılığını da aldılar. Yani tapularını aldılar, kullanım hizmetleriyle alakalı herhangi bir sorun mevcut değil. Dün de şirket yetkilileriyle görüşmek için ofisimize gelmişler.

Kötü niyetli bir firma olsak zaten elimizde olan mahkeme kararına istinaden bu kişileri ofisimize alıp görüşmeyiz. Görüşmeler başlayınca eşi birden hakaret etti insanlar içerisinde hem de yan tarafta müşteri olduğunu bile bile bunu gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda içeride hamile olan birden fazla bayan olduğu bir alanda ağıza alınmayacak argo kelimeler kullanıp bir de o kişiye saldırmaya çalışınca arkadaşlarımız doğal olarak dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Dışarı çıkarlarken de yaptıklarıyla kalmıyorlar, çalışanlarımıza hem vurmaya çalışıp hem de yüzüne tükürerek ağır bir şekilde tahrik etmişler.

Dışarıda da görüntülerde gördüğünüz gibi ufak bir arbede olmuştur. Gerekli mercilere biz başvuruda bulunduk. Hatta çalışanlarımızdan birkaç tanesi bugün itibariyle izinliler darptan kaynaklı." ifadelerini kullandı.







