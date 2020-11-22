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- Kahramanmaraş'ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti
Kahramanmaraş'ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti
- İHA
- 22.11.2020 - 08:51
Kahramanmaraş'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek çevreye rahatsızlık veren 3 kişiyi polise ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak isterken 3 şahıs buna izin vermedi.
"O KAMERAYI KAPAT"
Şahıslardan biri ise o anlarıı görüntülemek isteyen gazeteciye tehditlerde bulunarak “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım.” dedi.
3 BİN 291 LİRA CEZA
Konuşmaların ardından 3 şahsa sokağa çıkma ihlali nedeniyle 900’er lira, çevreyi rahatsız ettikleri için ise 197’şer olmak üzere toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uygulandı.
ADLİ İŞLEM
Ayrıca şahıslardan E.A. (21) hakkında polislere görevi yaptırmamak ve direnme suçundan adli işlem başlatıldı. 3 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.