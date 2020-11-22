Kahramanmaraş'ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi kendisini görüntüleyen gazeteciye, “O kamerayı kapat, seni kırarım” sözleriyle tehditte bulundu.

Kahramanmaraş'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek çevreye rahatsızlık veren 3 kişiyi polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak isterken 3 şahıs buna izin vermedi.

"O KAMERAYI KAPAT"

Şahıslardan biri ise o anlarıı görüntülemek isteyen gazeteciye tehditlerde bulunarak “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım.” dedi.

3 BİN 291 LİRA CEZA

Konuşmaların ardından 3 şahsa sokağa çıkma ihlali nedeniyle 900’er lira, çevreyi rahatsız ettikleri için ise 197’şer olmak üzere toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uygulandı.

ADLİ İŞLEM

Ayrıca şahıslardan E.A. (21) hakkında polislere görevi yaptırmamak ve direnme suçundan adli işlem başlatıldı. 3 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.