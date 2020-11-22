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    Kahramanmaraş'ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi kendisini görüntüleyen gazeteciye, “O kamerayı kapat, seni kırarım” sözleriyle tehditte bulundu.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 08:51
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    Kahramanmaraş'ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti

    Kahramanmaraş'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek çevreye rahatsızlık veren 3 kişiyi polise ihbar etti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimlik kontrolü yapmak isterken 3 şahıs buna izin vermedi.

    "O KAMERAYI KAPAT"

    Şahıslardan biri ise o anlarıı görüntülemek isteyen gazeteciye tehditlerde bulunarak “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım.” dedi.

    3 BİN 291 LİRA CEZA

    Konuşmaların ardından 3 şahsa sokağa çıkma ihlali nedeniyle 900’er lira, çevreyi rahatsız ettikleri için ise 197’şer olmak üzere toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uygulandı.

    Kahramanmaraş ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti #1

    ADLİ İŞLEM

    Ayrıca şahıslardan E.A. (21) hakkında polislere görevi yaptırmamak ve direnme suçundan adli işlem başlatıldı. 3 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Kahramanmaraş ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti #2

     

    Kahramanmaraş ta kısıtlama ihlali yapıp, gazeteciyi tehdit etti #3

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