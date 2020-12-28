Kahramanmaraş'ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı

Emniyete götürülen 3 kişiye, kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900’er lira para cezası kesildiği belirtildi.

Kahramanmaraş’ın şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900’er lira para cezası kesildi.

Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.