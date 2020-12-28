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    Kahramanmaraş'ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı

    Emniyete götürülen 3 kişiye, kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900’er lira para cezası kesildiği belirtildi.
    • DHA
    • 28.12.2020 - 07:55
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    Kahramanmaraş'ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı

    Kahramanmaraş’ın şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    ÜÇÜ DE GÖZALTINA ALINDI

    Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900’er lira para cezası kesildi.

    Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Kahramanmaraş ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı #1

    Kahramanmaraş ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı #2

    Kahramanmaraş ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı #3

    Kahramanmaraş ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı #4

    Kahramanmaraş ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı #5

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