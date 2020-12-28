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- Kahramanmaraş'ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta kısıtlamada kavga eden 3 kişi gözaltına alındı
Emniyete götürülen 3 kişiye, kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900’er lira para cezası kesildiği belirtildi.
- DHA
- 28.12.2020 - 07:55
Kahramanmaraş’ın şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ÜÇÜ DE GÖZALTINA ALINDI
Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900’er lira para cezası kesildi.
Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.