Dolar
8.4366
1.0903%
Euro
9.8336
1.6813%
Altın
1889.76
0.5694%
Borsa
1137.55
2.2636%
G. Altın
512.605
1.6494%
Bitcoin
113363.19
-0.4722%
EXEN Coin
11.32
1.16%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Kahramanmaraş'ta kız kavgası kamerada

    Kahramanmaraş’ta bir grup genç kız birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 13:41
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 21:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta kız kavgası kamerada

    Kahramanmaraş’ta bir grup genç kız arasında şiddetli kavga çıktı. Kameralara yansıyan kavga güçlükle ayrıldı.

    SAÇ BAŞA KAVGA ETTİLER

    Dulkadiroğlu Trabzon Bulvarı’nda iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmak istediği kızlar birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti.

    Bir süre devam eden kızların kavgası daha sonra vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kızlar olay yerinden farklı istikametlere doğru ayrıldı.

     

    Kahramanmaraş’ta kızlar saç saça baş başa birbirine girdi İZLE

    Kahramanmaraş ta kız kavgası kamerada #1

    Kahramanmaraş ta kız kavgası kamerada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir