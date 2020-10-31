Kahramanmaraş'ta kız kavgası kamerada

Kahramanmaraş’ta bir grup genç kız birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti.

Kahramanmaraş’ta bir grup genç kız arasında şiddetli kavga çıktı. Kameralara yansıyan kavga güçlükle ayrıldı.

SAÇ BAŞA KAVGA ETTİLER

Dulkadiroğlu Trabzon Bulvarı’nda iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmak istediği kızlar birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti.

Bir süre devam eden kızların kavgası daha sonra vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kızlar olay yerinden farklı istikametlere doğru ayrıldı.

Kahramanmaraş’ta kızlar saç saça baş başa birbirine girdi İZLE