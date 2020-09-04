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- Kahramanmaraş'ta koli bantlarken kullandığı bıçağı baldırına sapladı
Kahramanmaraş'ta koli bantlarken kullandığı bıçağı baldırına sapladı
Koli bantlayan bir adam, bandı kestiği bıçağı kazayla baldırına saplayınca hastanelik oldu. Şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
- İHA
- 04.09.2020 - 16:17
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Hayati Soy, evdeki bazı eşyaları kolilere yerleştirdikten sonra bantlamaya başladı.
Koli üzerindeki bant fazlasını kesmek isteyen Soy, iddiaya göre elindeki bıçağın kayması sonucu bıçağı sol baldırına sapladı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Soy’u hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hayati Soy’un, hastanedeki tedavisi devam ediyor.