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Kahramanmaraş'ta koli bantlarken kullandığı bıçağı baldırına sapladı

Kahramanmaraş'ta koli bantlarken kullandığı bıçağı baldırına sapladı

Koli bantlayan bir adam, bandı kestiği bıçağı kazayla baldırına saplayınca hastanelik oldu. Şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.