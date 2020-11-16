Dolar
7.7202
0.5182%
Euro
9.1433
0.6151%
Altın
1891.55
0.1742%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
468.945
0.5598%
Bitcoin
126760.95
1.7253%
EXEN Coin
12.21
-0.89%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Kahramanmaraş'ta kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı

    Jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüsteki 1'i kadın, 2 kişinin koluna taktığı maskeye gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 16:22
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 16:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı

    Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine Y.D. (38) ve Y.Ç.'yi (26) takibe aldı.

    Ekipler daha sonra şüphelilerin bindiği minibüsü durdurdu.

    Y.D. ve Y.Ç.'nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yüzlerinde maske olmasına rağmen kollarına maske takmalarından şüphelenildi.

    MASKEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Bunun üzerine şüphelilerin kollarındaki maskeleri kontrol eden ekipler, maske içerisine gizlenmiş 10 gram metamfetamin ile 10 gram bonzai ele geçirildi.

    Kahramanmaraş ta kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Jandarma ekipleri tarafından gözaltın alınan Y.D. ve Y.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı #2

    Kahramanmaraş ta kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir